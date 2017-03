Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht melden sich immer mehr anonyme Informanten.

Wie die BaFin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mitteilte, wendeten sich in den ersten beiden Monaten dieses Jahres bereits etwa 100 Personen an die Behörde, um auf Missstände in ihren Unternehmen hinzuweisen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 124. Die BaFin betreibt seit Juli eine Hotline, bei der sich Informanten anonym melden können, um beispielsweise falsche Beratungen, Zinsmanipulationen oder Geldwäsche bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistern anzuzeigen.