Bei der Verleihung der britischen Bafta-Filmpreise in London ist der Beitrag "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" als bester Film ausgezeichnet worden.

Insgesamt erhielt die Produktion fünf Preise: Frances McDormand wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet, Sam Rockwell als bester Nebendarsteller. Auch der Preis für das beste Originaldrehbuch ging an den Film des irischen Regisseurs Martin McDonagh.



Gary Oldman wurde als bester männlicher Darsteller für seine Rolle als britischer Premierminister Winston Churchill in "Die dunkelste Stunde" ausgezeichnet. Beste Nebendarstellerin wurde Allison Janney in "I, Tonya". Den Ehrenpreis verlieh die britische Film- und Fernsehakademie dem 80 Jahre alten Regisseur Ridley Scott.

