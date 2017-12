Der Irak bemüht sich um den Wiederaufbau seiner Infrastrukturen zum Ölexport.

Die Regierung in Bagdad forderte Investoren auf, bis zum 24. Januar Angebote beim Ölministerium einzureichen. In einer Mitteilung hieß es, geplant sei eine neue 350 Kilometer lange Pipeline von den Förderfeldern in Kirkuk zum türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan. Sie soll entlang der alten Leitungen entstehen, die 2014 bei Gefechten zerstört wurden.



Auf den Ölfeldern in der Region Kirkuk werden der irakischen Regierung zufolge täglich etwa 140.000 Barrel gefördert. Das Öl werde derzeit in heimischen Raffinerien weiterverarbeitet.



Weite Teile der Förder- und Pipelinesysteme im Irak sind während des Kampfes gegen die Terrormiliz IS beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.