Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zu den Brandanschlägen auf Strecken der Deutschen Bahn übernommen, die vor zweieinhalb Wochen bundesweit begangen wurden.

Das teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Der Generalbundesanwalt habe die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falles übernommen, unter anderem wegen der massiven Auswirkungen auf den Bahnverkehr und die Telekommunikation. Bei den insgesamt 13 Anschlägen war es am 19. Juni zu Bränden in Kabelschächten in Berlin, Hamburg, Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gekommen.