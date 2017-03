Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr die Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro in das deutsche Schienennetz investieren.

Das sind 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie das Bundesunternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In Spitzenzeiten soll es 850 Baustellen pro Tag geben. Bei der Bahn läuft seit 2015 ein Modernisierungsprogramm für das Schienennetz. Es umfasst insgesamt 28 Milliarden Euro bis zum Jahr 2019.