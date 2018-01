Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturmtiefs "Friederike" den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eingestellt.

Betroffen ist auch die Hochgeschwindigkeits-Strecke Köln-Frankfurt. Für andere ICE-Verbindungen, etwa zwischen Wolfsburg und Berlin, wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 Kilometern pro Stunde ausgesprochen. Daher werde es zu Verspätungen kommen, teilte das Unternehmen mit. An mehreren Flughäfen im Bundesgebiet fielen Flüge aus. Das lag unter anderem daran, dass der Flughafen Schiphol in Amsterdam wegen des Sturmes sämtliche Verbindungen annulliert hat. Auch auf den Straßen sorgte der Sturm für massive Behinderungen. Zwei Brücken über den Rhein wurden nach Lkw-Unfällen gesperrt, ebenso wie die Autobahn 555. In einigen Bundesländern blieben Schulen geschlossen oder brachen den Unterricht ab. In Düsseldorf und Essen wurden Eltern aufgefordert, ihre Kinder abzuholen oder sie bis nach dem Unwetter in der Schule zu lassen. In Belgien riefen die Behörden für den Norden des Landes die zweithöchste Sturmwarnstufe aus. Der Hafen von Gent wurde geschlossen. In Brüssel fuhren keine Straßenbahnen mehr. Schäden werden auch aus Südostengland gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.