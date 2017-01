Bahrain Bewaffnete befreien Gefängnis-Insassen

Porträt von Hamad Bin Isa Al Khalifa, König von Bahrain (dpa / picture alliance / Diego Azubel)

In Bahrain sind bei einem Überfall auf ein Gefängnis zehn Insassen befreit worden.

Die Angreifer töteten einen Polizisten, wie die Behörden mitteilten. Die befreiten Gefangenen waren wegen terroristischer Verbrechen verurteilt worden. In dem Gefängnis in Dschau südlich der Hauptstadt Manama sitzen zahlreiche Bahrainer, die der schiitischen Bevölkerungsmehrheit angehören und wegen Demonstrationen für mehr politische Freiheit verurteilt wurden. Die Königsfamilie in Bahrain ist sunnitisch. Menschenrechtsaktivisten werfen den Sicherheitskräften Folter vor.