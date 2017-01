Bahrain Drei Hinrichtungen wegen Polizistenmordes

Die Nationalflagge von Bahrain (picture-alliance / dpa / LaPresse Photo 4)

In Bahrain hat ein Erschießungskommando drei Männer hingerichtet.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur des Königreichs am Persischen Golf meldet, waren sie wegen eines 2014 verübten tödlichen Bombenangriffs auf Polizisten zum Tode verurteilt worden. Das Oberste Gericht hatte die Urteile vor wenigen Tagen bestätigt. Es waren die ersten vollstreckten Todesurteile in Bahrain seit 2008. - Die Hingerichteten gehörten der schiitischen Bevölkerungsmehrheit an, das Königshaus von Bahrain ist sunnitisch.