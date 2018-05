Im Königreich Bahrain hat das Parlament beschlossen, dass viele Oppositionspolitiker nicht mehr bei Wahlen antreten dürfen.

Die Regelung richtet sich gegen Mitglieder aufgelöster Parteien, darunter die einflussreiche schiitische Wefaq-Bewegung und die eher säkular und links orientierte Waad. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur BNA heißt es, die Betroffenen hätten Verfassung und Gesetze in eklatanter Weise gebrochen. Ein früherer Wefaq-Abgeordneter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, in Bahrain gebe es kein Interesse an einer Opposition.



Das Königreich wird von einem sunnitischen Herrscherhaus regiert, während die Mehrheit der Bevölkerung schiitisch ist.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.