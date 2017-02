Balkan Direkter Kontakt zwischen Serbien und Kosovo abgebrochen

Der serbische Regierungschef Aleksandar Vucic will nicht mehr mit dem Kosovo sprechen. (picture alliance/dpa/Andrej Cukic)

Serbien hat das Kosovo für den Abbruch der jüngsten Gespräche verantwortlich gemacht.

Der serbische Ministerpräsident Vucic sagte, einziges Ziel der Führung in Pristina sei es, den von Serben bevölkerten Norden des Kosovo zu stürmen. Am Mittwoch hatte es ein Treffen in Brüssel zwischen den Führungen der beiden Länder gegeben, das von der EU-Außenbeauftragten Mogherini einberufen worden war. Die Zusammenkunft ging abrupt zu Ende. Es wurde keine weitere Sitzung geplant. - Die frühere serbische Provinz Kosovo hatte sich 2008 einseitig für unabhängig erklärt.