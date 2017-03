In Montenegro ist ein Spitzenpolitiker wegen Korruption zu drei Jahren Gefängnis und einer hohen Geldstrafe verurteilt worden.

Das berichten örtliche Medien. Es ist das erste Mal, dass auf dem Balkan ein hochrangiger Politiker wegen Korruption tatsächlich in Haft muss. Beschuldigte werden in der Regel von ihren Parteien geschützt oder die Verfahren dauern so lange, bis die Straftaten verjährt sind. Bei dem jetzt verurteilten Politiker handelt es sich um den letzten Präsidenten von Serbien und Montenegro, Marovic. Er hatte zugegeben, als Chef einer kriminellen Gruppe den Staat um Millionen Euro gebracht zu haben.