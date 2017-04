Hilfsorganisationen haben von den osteuropäischen Regierungen eine stärkere Unterstützung der Flüchtlingskinder auf dem Balkan gefordert.

Mehr als Tausend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge seien entlang der sogenannten Balkan-Route von Ausbeutung, Gewalt und Menschenhandel bedroht, erklärten Initiativen wie Save the Children und das International Rescue Committee in Berlin. Die Kinder hätten Angst, von Behörden unter unzureichenden Bedingungen festgehalten zu werden. Deshalb wendeten sie sich stattdessen an Schlepper und Menschenhändler. Die Organisationen mahnten, jede Regierung müsse sich verpflichten, das Einsperren von Kindern zu beenden und allein reisenden Minderjährigen einen professionellen Vormund zur Seite zu stellen.