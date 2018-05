Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Bamf - hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Prüfung mutmaßlich manipulierter Entscheidungen zu zögerlich behandelt zu haben.

Die Prüfung der Hinweise sei unverzüglich eingeleitet und die betreffenden Entscheidungen - soweit erforderlich - aufgehoben worden, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Die in einer E-Mail von mehreren Medien zitierte Äußerung eines zuständigen Gruppenleiters, "geräuschlos" vorzugehen, habe zum Ziel gehabt, die Verfahren zunächst intern zu sichten.



NDR, Süddeutsche Zeitung und das Magazin "Der Spiegel" hatten berichtet, die Bamf-Zentrale in Nürnberg habe bereits 2016 von fragwürdigen Vorgängen in der Bremer Außenstelle gewusst. Dort sollen rund 1.200 Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein. Zehn weitere Außenstellen werden nun ebenfalls überprüft.

