An der Aufklärung der Affäre um die Bremer BAMF-Außenstelle beteiligen sich auch das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz.

Es werde geprüft, ob Gefährder von den Asylentscheidungen profitiert haben könnten, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums dem Magazin "Spiegel". Dabei gehe es um Personen, denen die Sicherheitsbehörden beispielsweise Anschläge in Deutschland zutrauen würden. In der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sollen rund 1.200 Asylanträge ohne ausreichende Prüfung bewilligt worden sein.



Bundesinnenminister Seehofer sicherte lückenlose Aufklärung zu. Dies müsse unabhängig, auf allen Ebenen und ohne Ansehen von Personen geschehen, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Er wird am Dienstag ebenso wie die Leiterin des BAMF, Cordt, vom Bundestags-Innenausschuss zu den Vorfällen befragt.

