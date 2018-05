Bremens Innensenator Mäurer hat begrüßt, dass der dortigen Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Asylentscheidungen bis auf weiteres untersagt sind.

Durch die offensichtlich rechtswidrige Praxis der Behörde sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, sagte der SPD-Politiker. Rund 1.200 Menschen soll in Bremen ohne ausreichende rechtliche Grundlage Asyl gewährt worden sein. Bundesinnenminister Seehofer hatte gestern mitgeteilt, dass die dort vorliegenden Fälle ab sofort in anderen Außenstellen entschieden werden, und zwar so lange, bis die Missstände aufgeklärt sind.

