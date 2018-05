Nein, für einen Untersuchungsausschuss sind die Vorfälle in Bremen nicht reif. Vorerst nicht. Da geht es erst einmal um die Frage: Was ist eigentlich passiert? Auch solche Fragen kann das Parlament mit der Waffe klären, die immer wieder als die schärfste der Opposition bezeichnet wird. Erst einmal aber haben die Verantwortlichen aufzuklären - und man sollte meinen, dass gerade Horst Seehofer daran ein Interesse hat. Er könnte seine Konsistenz als früherer Kritiker der Flüchtlingspolitik beweisen, könnte gerade aus dem Amt als Bundesinnenminister größere Distanz zu seinem von ihm ungeliebten Vorgänger schaffen - und das rechtzeitig vor der Bayern-Wahl.

"Da müsste mehr kommen als bisher"

Aufklärung ist bitter nötig, denn das Ausmaß des Skandals ist nach wie vor offen. Klar scheint nur zu sein: Da ist richtig was schief gelaufen. Aber vieles ist noch Geraune. 1.000 Euro in bar für einen Rechtsanwalt - das ist höchst ungewöhnlich und auch recht viel. Aber auch ein Rechtsanwalt bekommt Honorar. Abweichungen von der allgemeinen Anerkennungsstatistik, wie es sie in Bremen gegeben hat, sollten nicht sein - und doch waren oder sind sie höchst verbreitet.

So erhielt 2016 im Saarland jeder fünfte Afghane eine Ablehnung, in Sachsen waren es doppelt so viele. Solche oder größere Abweichungen gibt es auch bei Irakern und anderen - vielleicht auch oft zu Lasten der Antragsteller? Wir wissen es nicht. Wie gesagt - in Bremen ist da offenbar noch ganz anderes passiert. Aber zuerst müssen die Fakten auf den Tisch.

Das wäre auch im Interesse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Und da müsste mehr kommen als bisher. Schon im April war die BAMF-Präsidentin Jutta Cordt im Innenausschuss aufgetreten und vieles schuldig geblieben, das inzwischen bekannt geworden ist. Das ist kein Wunder. Denn die Behörde, die seit 2015 unter hohem sachlichen Druck steht, steht fast seitdem auch unter politischem Druck, musste bei laufendem Betrieb ihre Arbeitsweise so sehr straffen, dass laut internem Protest keine rechtsstaatlichen Verfahren mehr möglich waren. Und sie musste nach Außen gute Mine und gute Zahlen präsentieren. Dieser Krisenmodus scheint fortzuwirken, aber jetzt ist er noch weniger angebracht als vor ein und zwei Jahren.

Seehofers politisches Kalkül

Denn sollte es wirklich zu einem Untersuchungsausschuss kommen - und je weniger jetzt geliefert wird, desto wahrscheinlicher wird er - wäre das für das BAMF fatal. Schon jetzt sind die 18.000 Prüfungen der positiven Bescheide in Bremen, der vielen Tausend Stichproben in anderen Außenstellen, eine zusätzliche Belastung. Die Überprüfung muss trotzdem sein, wahrscheinlich wird es außerdem sehr viel mehr geben müssen - zu Lasten und zu Gunsten der Antragsteller. Denn die Entscheidungen müssen stimmen.

Ein Untersuchungsausschuss würde darüber hinaus sehr viel mehr Arbeit machen. Und das kann auch nicht im Interesse des Bundesinnenministers sein, der dafür verantwortlich ist, dass das BAMF funktioniert. Er begrüße einen solchen Ausschuss, hatte er kürzlich gesagt. Wenn das stimmte, wäre es doch allzu viel politisches Kalkül.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.