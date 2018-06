In der Affäre um Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat die FDP einen Untersuchungsausschuss beantragt.

Parteichef Lindner sagte bei einer Pressekonferenz nach Angaben der Zeitung "Die Welt", es müsse geklärt werden, wie und unter welchen Bedingungen das Bundesamt gearbeitet habe. Es gehe ihm dabei nicht um eine Anklage, sondern um eine nüchterne, klare und vollständige Aufklärung des Skandals. Der CDU-Politiker Amthor zeigte sich offen für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. Damit könne man Vertrauen zurückgewinnen und auch dem Eindruck entgegentreten, dass man etwas zu verbergen habe, sagte er im Deutschlandfunk. Die Grünen-Abgeordnete Amtsberg wandte sich im ZDF gegen einen solchen Ausschuss, weil die wirkliche Arbeit vermutlich erst 2019 beginnen könnte. Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Schneider. Der Bundestag soll darüber am Donnerstag beraten.



Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steht seit Wochen in der Kritik. Auslöser waren Vorgänge in der Bremer Außenstelle. Dort sollen in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.