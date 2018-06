Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages beschäftigt sich erneut mit der Affäre um Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Die Abgeordneten befragen zunächst den Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats, Scheinost. Am Nachmittag sollen dann Behördenchefin Cordt sowie ihre Vorgänger, Weise und Schmidt, angehört werden. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.



Es geht um die Vorgänge in der BAMF-Außenstelle in Bremen sowie darüber hinaus um die Strukturen des BAMF und dessen Arbeit in der Hochphase der Flüchtlingskrise. Die Parlamentarier verlangen insbesondere Aufklärung darüber, wem wann konkrete Informationen zu den Problemen vorlagen. FDP und AfD dringen auf einen Untersuchungsausschuss.

