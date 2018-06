In der Diskussion um Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Bundeskanzlerin Merkel persönlich Verantwortung übernommen.

Merkel sagte im ARD-Fernsehen, sie sei für die Dinge politisch verantwortlich. Sie habe mit der Berufung von Frank-Jürgen Weise zum Chef des BAMF im Jahr 2015 in einer Art eingegriffen, wie sie in ihrem politischen Leben bei einer nachgeordneten Behörde selten getan habe. Erneut verteidigte die Bundeskanzlerin ihre damalige Entscheidung zur Aufnahme von Flüchtlingen, die in Ungarn festsaßen. Es habe sich um eine humanitäre Notsituation gehandelt.



Zugleich verteidigte Merkel die von Bundesinnenminister Seehofer geplanten Anker-Zentren, in denen die Aufnahme, die Entscheidung über Asylanträge und gegebenenfalls die Rückführung von Flüchtlingen abgewickelt werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.