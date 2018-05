Bundesinnenminister Seehofer stellt sich zur Stunde im Innenausschuss des Bundestages den Fragen der Abgeordneten zur Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

In der Sondersitzung wird auch die Präsidentin des BAMF, Cordt, befragt. In der Affäre geht es um Asylanträge die in der Bremer Außenstelle des BAMF ohne ausreichende Prüfung bewilligt wurden. Der Grünen-Politiker von Notz schließt einen Untersuchungsausschuss nicht aus. Er sagte im Deutschlandfunk, erst einmal aber gehe es darum, schnell und entschlossen aufzuklären. Ein Untersuchungsausschuss brauche Monate, um zu Ergebnissen zu kommen.

