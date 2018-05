In der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist der Innenausschuss des Bundestags zu einer Sondersitzung zusammengekommen.

Zunächst wird Innenminister Seehofer befragt. Später soll sich die Präsidentin des BAMF, Cordt, den Fragen der Abgeordneten stellen. In der Affäre geht es um Asylanträge die in der Bremer Außenstelle des BAMF ohne ausreichende Prüfung bewilligt wurden.



Die Grünen-Politikerin Amtsberg sagte, die Missstände rund um das Bundesamt seien seit vielen Jahren bekannt. Es stehe die Frage im Raum, welche Strukturen verbessert werden müssten. Der SPD-Politiker Lischka sagte, die Vorgänge in Bremen hätten sich nur zu einem Skandal entwickeln können, weil insbesondere die Bamf-Zentrale in Nürnberg und die Leitung weggeschaut hätten.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.