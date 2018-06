In der Affäre im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zieht Bundesinnenminister Seehofer personelle Konsequenzen. Wie ein Sprecher des Ministeriums dem Dlf mitteilte, hat Seehofer der Leitungsspitze bereits am Mittwoch mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden.

Über die Nachfolge werde in Kürze entschieden. Vor allem die Präsidentin des Bamf, Cordt, war in der Affäre unter Druck geraten.



Der frühere Bundesinnenminister Baum von der FDP sagte im Deutschlandfunk, Seehofers Entscheidung "rieche sehr nach Bauernopfer". Der Innenminister wolle sich selbst entlasten und einen Neubeginn, obwohl Cordt erst kurze Zeit im Amt sei. Wichtig sei, dass jetzt aufgearbeitet werde, "was falsch gelaufen ist und die Behörde muss handlungsfähig werden. Das ist leicht gesagt und schwer getan angesichts der Fülle der Anträge, die sie zu behandeln hat."



Die Vorgänge im Bamf waren heute auch Thema in einer weiteren Sondersitzung des Innenausschusses. Befragt wurden diesmal der ehemalige Innenminister de Maizière, sein Vorgänger Friedrich und der jetzige Wirtschaftsminister, Altmaier, der zuvor Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung war.



Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Middelberg, zeigte sich zufrieden mit dem Aufklärungswillen der Befragten. Einen Untersuchungsausschuss hält die Union momentan für nicht notwendig. Ähnlich sieht es der Grünen-Politiker von Notz.



FDP und AfD wollen in solch einem Gremium die gesamte Flüchtlingspolitik der Bundesregierung auf den Prüfstand stellen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.