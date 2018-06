Bundesinnenminister Seehofer entlässt die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Cordt. Er habe der Leitungsspitze des Bamf bereits am Mittwoch mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden, erklärte ein Ministeriumssprecher in Berlin.

Seehofer hatte bereits eine tiefgreifende Reform der Behörde angekündigt, bezog sich dabei zunächst aber auf Organisation und Verfahren. Das Bamf steht in der Kritik, seit in der Bremer Außenstelle Rechtsverstöße bekannt wurden.



Der frühere Bundesinnenminister Baum - FDP - sprach im Deutschlandfunk davon, dass die Entscheidung - so wörtlich - sehr nach Bauernopfer rieche. Seehofer wolle sich vor allem selbst entlasten. Baum plädierte für eine genaue Aufarbeitung der Vorgänge. Die Behörde müsse handlungsfähig werden.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.