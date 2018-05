In der Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF, hat die SPD Bundeskanzlerin Merkel zur Aufklärung aufgefordert.

Merkel drücke sich vor der eigenen Verantwortung - und wolle den Kontrollverlust im BAMF aussitzen, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner der Zeitung "Die WELT". Stegner verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass Merkel die Zuständigkeit für die Flüchtlingspolitik eigens ins Kanzleramt geholt habe. In der Asyl-Affäre wächst auch die Kritik am ehemaligen Amtsleiter Weise. Der BAMF-Personalratschef Scheinost sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, unter Weise sei das Amt nach marktwirtschaftlichen Prinzipien ausgerichtet und über das Grundrecht auf Asyl wie am Fließband entschieden worden. Weise widersprach dieser Kritik. Die Unregelmäßigkeiten in Bremen seien auf persönliches Fehlverhalten und falsch verstandene Humanität zurückzuführen - und hätten nichts mit dem Umbau der Behörde zu tun.



In der Bremer BAMF-Außenstelle sollen rund 1.200 Asylanträge ohne ausreichende Prüfung bewilligt worden sein.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.