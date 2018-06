Der ehemalige Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Weise, hat Vorwürfe zurückgewiesen, unter seiner Leitung hätten möglichst viele Asylanträge zulasten der Qualität bearbeitet werden sollen.

Qualität und Schnelligkeit widersprächen sich nicht, sagte Weise nach seiner Befragung durch den Bundestags-Innenausschuss in Berlin. Unter seiner Leitung seien die Wartezeiten für die geflüchteten Menschen deutlich reduziert worden.



Zuvor hatte der Vorsitzende des Bamf-Gesamtpersonalrats, Scheinost, im Innenausschuss über gravierende Qualitätsmängel bei der Bearbeitung von Asylanträgen in der Behörde berichtet. Mitglieder aller Fraktionen sagten nach der Sitzung des Ausschusses heute in Berlin, ihnen sei deutlich gemacht worden, dass bei den Verfahren Quantität vor Qualität gegangen sei. Dies sei jenseits der Vorgänge in Bremen bundesweit der Fall gewesen.



Bundesinnenminister Seehofer hatte eine eine tiefgreifende Reform des Amts angekündigt. In der Bremer Außenstelle des Bamf sollen in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.