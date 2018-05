Die Affäre um manipulierte Asylentscheidungen in Bremen führt nach Angaben des Bundesinnenministeriums dazu, dass die angestrebte Bearbeitungsdauer von drei Monaten bei neuen Verfahren nicht mehr zu halten ist. Mit der Prüfung der rund 18.000 Fälle der Außenstelle Bremen seien etwa 70 Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge drei Monate lang beschäftigt.

Wegen dieses zusätzlichen Personalaufwands bestehe das Risiko, dass der Bestand an offenen Asylverfahren von 50.000 auf 80.000 steige, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf einen Fragenkatalog der Grünen.



In Berlin standen am Nachmittag Bundesinnenminister Seehofer und BAMF-Chefin Cordt dem Innenausschuss Rede und Antwort zu der Affäre. Vertreter von AfD und FDP bekräftigten ihre Forderung nach einem Untersuchungsausschuss. Union, SPD und Grüne äußerten sich skeptisch.

