Der Anwalt der ehemaligen Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hat die Vorwürfe gegen seine Mandantin scharf zurückgewiesen.

Die Anschuldigungen, wonach die Ex-Leiterin bei ihren Asylentscheidungen das Vier-Augen-Prinzip missachtet habe, sei ein Stück aus dem Tollhaus, sagte der Rechtsanwalt Joester den Sendern Radio Bremen und NDR sowie der "Süddeutschen Zeitung". Schließlich sei dieses Prinzip in der Bundeszentrale erst im September 2017 in Kraft gesetzt worden. Die überprüften Fälle stammten aber allesamt aus einem früheren Zeitraum.



Der Anwalt wies auch den Vorwurf zurück, seine Mandantin habe unrechtmäßg Asylanträge aus anderen Bundesländern bearbeitet. Dieses Vorgehen sei vielmehr mit der Behördenleitung abgesprochen gewesen, da die anderen Außenstellen überlastet gewesen seien.



In der Bremer Außenstelle sollen zwischen 2013 und 2016 mehr als 1.200 Menschen ohne rechtliche Grundlage Asyl erhalten haben. Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt in der Angelegenheit gegen die frühere Leiterin und andere damalige Mitarbeiter.

