Die Missstände an der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge soll jetzt durch eine Ermittlergruppe aufgeklärt werden.

Das ist das Ergebnis eines Krisentreffens in der Hansestadt, an dem unter anderem BAMF-Präsidentin Cordt sowie Vertreter des Bundesinnenministeriums teilnahmen. Die Ermittlergruppe soll demnach aus Mitarbeitern der Zentralen Antikorruptionsstelle und des Landeskriminalamts Bremen mit Unterstützung der Bundespolizei gebildet werden.



Die Bremer Außenstelle des Bundesamts soll zwischen 203 und 2016 mindestens 1.200 Menschen zu Unrecht Asyl gewährt haben. Nach einer Anordnung von Bundesinnenminister Seehofer dürfen in Bremen vorerst keine Asylentscheidungen mehr getroffen werden.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.