Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will einem Medienbericht zufolge die Qualität der Sprachübersetzungen in Asylverfahren verbessern.

Dazu habe die Behörde unter anderem Schulungen der eingesetzten Dolmetscher auf den Weg gebracht, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hintergrund sei Kritik an mangelnder fachlicher Ausbildung vieler Übersetzer, die eine erhebliche Rolle bei der Entscheidung von Asylanträgen spielten.



Im April hatte das Bundesamt den Angaben zufolge die Zusammenarbeit mit mehr als 2.000 Dolmetschern beendet. Zudem soll ein vom BAMF eingesetzter Dolmetscher in die Affäre um mutmaßlich manipulierte Asylentscheidungen in Bremen verwickelt sein. - Derzeit arbeiten rund 5.800 Dolmetscher im Auftrag des Bundesamtes.

