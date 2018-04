Die Bundesregierung hat bestätigt, dass gegen eine leitende Mitarbeiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wegen unzulässiger Asylgewährung ermittelt wird.

Es gebe einen Verdacht gegen Einzelne, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurde die betroffene Beamtin von ihren Aufgaben entbunden. Zuerst hatten die Süddeutsche Zeitung, NDR und Radio Bremen von dem Fall berichtet.



Die Mitarbeiterin der Außenstelle des BAMF in Bremen soll nach jüngsten Informationen in bis zu 2.000 Fällen Asyl gewährt haben, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht vorlagen. In den meisten Fällen ging es um Jesiden aus Syrien.



Drei Anwälte aus Niedersachsen hätten ihr systematisch Asylbewerber aus anderen Bundesländern vermittelt. Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Verdachts auf Bestechlichkeit.

