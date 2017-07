Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Berichten zufolge abschließende Entscheidungen über Asylanträge von Afghanen kurzfristig ausgesetzt.

Nach schweren Anschlägen etwa in der Hauptstadt Kabul wartet das BAMF auf eine neue Bewertung der Sicherheitslage durch die Bundesregierung, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe melden. Das Bundesamt habe dies bestätigt, heißt es. Wann das Auswärtige Amt eine neue Analyse vorlegt, ist demnach nicht bekannt.



Den Angaben zufolge nimmt das BAMF zwar Asylanträge von Afghanen an. Abschließende Entscheidungen würden jedoch nicht getroffen. Laut dem Bundesamt waren zum Stichtag 31. Mai gut 14.000 afghanische Staatsangehörige ausreisepflichtig. Mehr als 10.000 von ihnen würden allerdings geduldet und könnten nicht in ihre Heimat abgeschoben werden. Deutschland verzichtet derzeit generell auf Abschiebungen nach Afghanistan.