Die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Biesen, hat schwere Vorwürfe gegen die Führung der Behörde erhoben.

Nach Informationen von NDR und "Süddeutsche Zeitung" kritisierte sie auf einer Personalversammlung Mitte Dezember in Nürnberg insbesondere die dramatische Arbeitsüberlastung sowie das mangelnde Interesse der Amtsleitung an den Beschäftigten. Sie soll gesagt haben, die Behörde verheize ihre Mitarbeiter, ohne auf deren Gesundheit zu achten. Zudem erklärte Biesen, sexuelle Belästigung in der Belegschaft sei ein immer größer werdendes Problem. Auch der Gesamtpersonalratsvorsitzende Scheinost kritisierte demnach den Umgang mit den Mitarbeitern. Das Bundesamt nahm bislang zu den Vorwürfen keine Stellung.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.