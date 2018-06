Ein Jurist aus Bayern soll laut übereinstimmenden Medienberichten neuer Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge werden.

Demnach erhält den Posten der Leiter des Fachreferats für Ausländerrecht im bayerischen Innenministerium, Sommer. Dieser werde in Fachkreisen als sogenannter "harter Hund" beschrieben, der abgelehnte Asylbewerber schneller ausweisen und Migranten stärker auf terroristische Kontakte hin überprüfen lassen wolle. Zuletzt hatte Bundesinnenminister Seehofer die Entlassung der bisherigen Bamf-Chefin Cordt bekannt gegeben. Hintergrund sind der Skandal um falsch ausgestellte Asylbescheide in der Bremer Außenstelle und Kritik an Strukturen der Bundesbehörde insgesamt.

