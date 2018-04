Die SPD fordert Innenminister Seehofer dazu auf, dem Korruptionsverdacht im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rasch nachzugehen.

Der stellvertretende Vorsitzende Stegner sagte der Funke Mediengruppe, solche gravierenden Missstände verlangten die politische Aufmerksamkeit des Ministers - und das mehr als die Frage, wozu der Islam gehöre und wozu nicht. Stegner spielt damit auf die Kontroverse um Seehofers Äußerung an, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre.



Der Innenminister selbst sagte dem ZDF, der Korruptionsverdacht im Bundesamt werde untersucht, so etwa die Frage, ob Systemmängel vorlägen. Gegebenenfalle müsse man Reformen einleiten. Gestern war bekanntgeworden, dass die frühere Leiterin der BAMF-Außenstelle in Bremen in mindestens 1.200 Fällen Asyl gewährt haben soll, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

