In dem Skandal um Missstände beim Bamf hat SPD-Generalsekretär Klingbeil Auskünfte von Bundeskanzlerin Merkel eingefordert. Merkel war Berichten zufolge seit vergangenem Jahr über die Überforderung im Bamf informiert.

Klingbeil sagte der "Bild"-Zeitung, Merkel dürfe die Öffentlichkeit nicht länger im Unklaren darüber lassen, wann sie was über die Probleme beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gewusst habe. Die jetzt aufgetauchten Dokumente würden endgültig Fragen über die Rolle des Kanzleramts aufwerfen. - Die "Bild Am Sonntag" hatte zuvor berichtet, Merkel seit 2017 über die Missstände informiert. Der damalige Behördenchef Weise habe die Kanzlerin zweimal im direkten Gespräch über Überforderungen in der Behörde und generell im Asylmanagement unterrichtet. In den Gesprächen im vergangenen Jahr soll Weise vor allem auf Mängel in der Verarbeitung der Daten der Asylsuchenden verwiesen haben.



Das Bamf steht seit Wochen in der Kritik. Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1.200 Fällen Asylanträge ohne rechtliche Grundlage bewilligt haben soll.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.