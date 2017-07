Rund 3.200 Türken haben im ersten Halbjahr dieses Jahres in Deutschland Asyl beantragt.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit, zwischen Januar und Juni seien 3.206 Asylanträge von Türken eingegangen. In dem Halbjahr vor dem Umsturzversuch am 14. Juli 2016 war die Zahl der Anträge mit 1.719 wesentlich geringer. Seit letzten Sommer haben laut dem BAMF auch 209 Diplomaten und weitere 205 Staatsbedienstete Asyl in Deutschland beantragt. Präsident Erdogan geht seit dem Putschversuch mit aller Härte gegen Gegner vor. Es gab zehntausende Festnahmen und Entlassungen.