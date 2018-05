Bundesjustizministerin Barley hält es für geboten, Asylbescheide stichprobenartig überall in Deutschland zu überprüfen.

Das könne helfen, Vertrauen wieder herzustellen, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung "Bild am Sonntag". Hintergrund ihrer Äußerungen ist die Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Dort sollen rund 1.200 Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein. Bundesinnenminister Seehofer hat deshalb angeordnet, dass in Bremen vorerst keine Asylentscheidungen mehr getroffen werden dürfen.



Inzwischen geht es in der Affäre auch um Bestechungsgeld. Die Staatsanwaltschaft geht gegen einen Vermittler und einen Dolmetscher der Bremer Außenstelle des Amtes vor. Sie sollen bis zu 500 Euro von Ausländern kassiert haben, damit sie falsche Angaben zur Identität oder den Einreisedaten aufnehmen oder sie übersetzen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.