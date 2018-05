Im Skandal um unrechtmäßig ausgestellte Asylgenehmigungen durch das Bundesamt für Migration hat der ehemalige Innenminister und FDP-Politiker Baum vor einer Vorverurteilung der Behörde gewarnt.

Mit Blick auf die enorme Zahl der Asylanträge sagte Baum im Deutschlandfunk, eine solche Mammutaufgabe habe bisher keine deutsche Behörde schultern müssen. Da könne man Unregelmäßigkeiten nicht ausschließen. Baum merkte weiter an, die Politiker hätten sehr einfach die Verantwortung abgeschoben und diese "Achillesferse der Asylpolitik" nicht genauer kontrolliert.



Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, versicherte im Bayerischen Rundfunk, man habe kein Interesse daran, irgendetwas zu vertuschen. Mayer steht in der Affäre selbst in der Kritik, weil er Innenminister Seehofer nicht rechtzeitig über die Vorwürfe gegen das BAMF informiert haben soll.



Gestern hatte Seehofer mitgeteilt, dass die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vorerst keine Asylentscheidungen mehr trifft. Seehofer zufolge werden das bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens andere BAMF-Außenstellen übernehmen. Zudem werde die Qualitätssicherung erheblich verstärkt. Unter anderem würden nach dem Zufallsprinzip zehn Prozent aller Asylentscheidungen des BAMF vor der Zustellung durch die Qualitätssicherung der Behörde überprüft.

