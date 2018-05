Der Skandal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitet sich womöglich aus. Nach Medienberichten gab es Auffälligkeiten nicht nur in Bremen, sondern auch in den Außenstellen Karlsruhe, Gießen und Bingen. Politiker äußern sich zunehmend kritisch.

Über die jüngste Häufung von Unregelmäßigkeiten berichtete die "Augsburger Allgemeine". Das Bundesinnenministerium wollte dies weder bestätigen noch dementieren. BAMF-Leiterin Cordt hatte zuletzt erklärt, man überprüfe bereits Asylbescheide aus Außenstellen mit besonders hohen Schutzquoten stichprobenartig. Bislang seien außer in Bremen aber keine "bewussten Manipulationen" ersichtlich gewesen.



Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius forderte eine umfassende Aufklärung. Wenn jetzt nicht alles auf den Tisch komme, sehe er das Vertrauen der Bürger in den Staat in Gefahr, sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post".

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, sprach von zahlreichen "Ungereimtheiten" in der Art und Weise, wie das BAMF und das Bundesinnenministerium bislang vorgegangen seien.

"Offensichtlich ist die Tragweite der Vorgänge entweder nicht erkannt worden oder man hat die Augen fest verschlossen."



Für Bremen hatte das BAMF bereits die erneute Prüfung von rund 18.000 Asylentscheidungen angekündigt. Der früheren Leiterin dort wird vorgeworfen, zwischen 2013 und 2016 Menschen Asyl gewährt zu haben, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben gewesen seien. Der "Spiegel" berichtet, dass Antragsteller 1.000 Euro an einen Rechtsanwalt bezahlt und wenige Monate später Flüchtlingsschutz erhalten hätten. Darüber hinaus schreibt das Magazin, womöglich hätten auch potenzielle Schleuser einen Schutzstatus erhalten.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.