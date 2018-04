Als Konsequenz aus dem Korruptionsverdacht beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sollen zehntausende Asylverfahren noch einmal überprüft werden.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, kündigte in Berlin an, zehn Prozent aller positiv beschiedenen Asylanträge noch einmal anzuschauen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Mitglieder des Bundestags-Innenausschusses. Die Fälle sollten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden.



Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die frühere Leiterin der BAMF-Außenstelle in Bremen. Sie soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt waren.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.