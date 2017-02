"BamS" PSA Peugeot will deutsche Opel-Standorte sichern

Peugeot verhandelt Übernahme von Opel (dpa /Caroline Seidel)

Der französische Autobauer PSA Peugeot hat einem Zeitungsbericht zufolge zugesichert, die vier deutschen Opel-Standorte bei einer Übernahme zu erhalten.

PSA-Generalsekretär Bourges habe in Gesprächen im Kanzleramt außerdem zugesagt, bestehende Verträge nicht anzutasten, berichtet die "Bild am Sonntag". Damit seien betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2018 in Deutschland ausgeschlossen. An Investitionszusagen für die Standorte in Eisenach, Rüsselsheim, Kaiserslautern und Bochum wolle der Konzern bis 2020 festhalten. Wirtschaftsstaatssekretär und Opel-Koordinator Machnig sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", die Fusion biete Opel gute Perspektiven.



Laut "Bild am Sonntag" sollen die Kaufverträge mit der Opel-Mutter General Motors bereits in zweieinhalb Wochen unterzeichnet sein.