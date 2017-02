Bangladesch Inhaftierte Textil-Gewerkschafter freigelassen

Demonstration gegen miserable Arbeitsbedingungen: Textilarbeiterinnen in Bangladesch. (Imago Stock & People)

In Bangladesch sind viele Gewerkschafter freigelassen worden, die nach einem Textilarbeiter-Streik Ende letzten Jahres festgenommen worden waren.

Die Gewerkschaft sprach von einem großen Sieg. Die meisten der 34 inhaftierten Kollegen seien wieder auf freiem Fuß, die anderen würden in Kürze freikommen. Zuvor hatten mehrere internationaler Handelsketten mit einem Boykott des sogenannten Textilgipfels an diesem Wochenende gedroht. C&A, Zara, H&M und Tchibo wollten ihre Teilnahme absagen, sollte die Regierung die Arbeitnehmerrechte nicht achten. Unklar blieb, was mit über 1.500 Näherinnen geschieht, die seit Dezember wegen der Streiks entlassen wurden.



Bangladesch gehört zu den größten Bekleidungsproduzenten weltweit. Die Näherinnen arbeiten dort meist für sehr wenig Geld und unter schlechten Bedingungen.