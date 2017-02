Bangladesch Künast fordert Transparenzrichtlinie für Textilindustrie

Frauen und Männer arbeiten in einer Textilfabrik in Gazipur, einem Vorort der Hauptstadt Dhaka in Bangladesch. (picture alliance / dpa)

Die Grünen-Politikerin Künast hat die Einführung einer EU-weiten Transparenzrichtlinie für die Textilindustrie gefordert.

Im Deutschlandfunk sagte Künast, es müsse klar geregelt werden, dass sämtliche Produkte, die nach Europa eingeführt werden, unter fairen und sicheren Bedingungen hergestellt wurden. Firmen in Ländern wie Bangladesch müssten nachweisen, dass es bei ihnen keine Kinder- und Zwangsarbeit gebe und sie sich an bestimmte ökologische und arbeitsrechtliche Standards hielten. Die Verbraucher hätten ein Recht darauf, zu erfahren, wo und zu welchen Konditionen ihre Kleidung produziert worden sei, betonte Künast.



Am Wochenende hatten internationale Textilunternehmen in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka auf einem Bekleidungsgipfel getagt. Mehrere große Konzerne wie Tchibo und C&A hatten das Treffen boykottiert. Gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und anderen Verbänden kritisierten sie die Regierung in Bangladesch in einem offenen Brief für die fehlenden Arbeiterrechte in dem Land. Künast wertete dies als einen ersten und wichtigen Schritt.