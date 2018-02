In Bangladesch haben Tausende für die Freilassung der inhaftierten Oppositionsführerin Zia demonstriert.

Allein in der Hauptstadt Dhaka versammelten sich mehr als 5.000 Menschen. Anhänger ihrer Partei BNP forderten eine freie und faire Parlamentswahl im kommenden Dezember. Die frühere Ministerpräsidentin des Landes war in der vergangenen Woche zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, unter anderem wegen Veruntreuung. Es wird erwartet, dass die 72-Jährige in Berufung geht. Zias Anhänger sehen das Urteil politisch motiviert. - Sie ist eine ehemalige Verbündete von Ministerpräsidentin Hasina. Inzwischen gelten beide jedoch als Rivalinnen.

