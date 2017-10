UNO-Generalsekretär Guterres will bei Fällen von sexuellem Missbrauch durch Blauhelmsoldaten eine "Null-Toleranz"-Politik verfolgen.

Einzelne Übergriffe hätten das Ansehen der Friedensmission in der Zentralafrikanischen Republik beschädigt, erklärte Guterres bei einem Besuch in Bangui. Er werde mit extremer Entschlossenheit gegen jegliche Fälle sexuellen Missbrauchs kämpfen.



Guterres warb bei seinem dreitägigen Besuch für mehr Unterstützung zur Überwindung der Krise in dem Land. Er bat den UNO-Sicherheitsrat zudem, die rund 12 000 Mann starke Friedenstruppe für einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung um 900 Soldaten zu verstärken.



In der Zentralafrikanischen Republik war 2013 ein Bürgerkrieg ausgebrochen, in dem sich Milizen der christlichen Mehrheit und der muslimischen Minderheit gegenüberstanden. Nachdem sich die Lage zwischenzeitlich beruhigt hatte, ist die Gewalt mittlerweile wieder aufgeflammt.