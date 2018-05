Zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen haben sich die Finanzminister der Europäischen Union auf weitere Schritte verständigt, um die Risiken im Bankensektor zu senken.

Sie einigten sich heute in Brüssel auf aktualisierte und teils verschärfte Kapitalregeln für den Finanzsektor. Demnach soll für Geldhäuser künftig eine Verschuldungsquote von drei Prozent gelten, um sicherzustellen, dass sie nicht durch übermäßige Kreditvergaben in Schieflage geraten. Außerdem müssen Banken einen Sicherheitspuffer in Höhe von acht Prozent ihres Kapitals anlegen, um besser gegen Krisen gewappnet zu sein. Das EU-Parlament muss dem Regelpaket noch zustimmen.



Bundesfinanzminister Scholz sagte, die Einigung trage dazu bei, dass keine Steuergelder zur Sicherung von Banken mehr herangezogen werden müssten.



Deutschland und Frankreich wollen Ende Juni einen gemeinsamen Plan für weitere Reformen vorlegen, in denen es unter anderem um den Euro-Rettungsschirm ESM gehen soll.

