Die zwei italienischen Krisen-Banken "Banca Popolare di Vicenza" und "Veneto Banca" sollen laut der Europäischen Zentralbank abgewickelt werden.

Die Bedingungen für eine Rettung seien nicht gegeben, teilte die EZB mit. Es fehle den Banken an Eigenkapital. Die venezianischen Banken haben zahlreiche praktisch wertlose Kredite in ihren Portfolios. Schätzungen zufolge bräuchten sie insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro an frischem Kapital. Nach Angaben von Beobachtern soll die italienische Regierung heute die Voraussetzungen für einen Verkauf der gesunden Teile der beiden Banken schaffen.