Die Zahl der Bankfilialen wird nach Angaben des Branchenverbands in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter zurückgehen.

Er könne sich durchaus vorstellen, dass es 20 oder 25 Prozent weniger sein würden, sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, Peters, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Abschied von den derzeit noch rund 34.000 Filialen sei auch auf die Digitalisierung zurückzuführen. Immer mehr Kunden nutzten gar keine Filiale mehr. Aber auch der harte Wettbewerb sei für den Abbau der Filialen verantwortlich. In keinem Land in Europa gebe es so viele Banken wie in Deutschland, meinte Peters.

