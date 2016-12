Bankenkrise Italienische Regierung bringt milliardenschweres Rettungspaket auf den Weg

Die besonders angeschlagene Bank Monte dei Paschi di Siena. (dpa/picture alliance)

Die italienische Regierung hat den Plan zur Rettung angeschlagener Banken beschlossen.

Ministerpräsident Gentiloni erklärte, damit stehe ein 20 Milliarden Euro schwerer Fonds zur Stabilisierung der Branche bereit. Dieser werde als erstes das angeschlagene Kreditinstitut Monte dei Paschi stützen. - Am Mittwoch hatte bereits das Parlament in Rom grünes Licht für den Plan gegeben. Das Hilfspaket soll in Schieflage geratene Geldhäuser vor dem Zusammenbruch bewahren und den Sparern ihre Guthaben garantieren. In Italien sind Darlehen im Umfang von insgesamt fast 360 Milliarden Euro ausfallgefährdet.