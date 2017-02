Bankenregulierung Trump will US-Vorschriften teilweise zurückdrehen

US-Präsident Trump will die Regulierung für Banken überprüfen lassen. (picture alliance / dpa / Felix Hörhager)

Die nach der Finanzkrise in den USA eingeführte Bankenregulierung soll nach dem Willen von Präsident Trump weitgehend aufgehoben werden.

Am Abend unterzeichnete er einen entsprechenden Erlass, mit dem Vorschriften auf den Prüfstand gestellt werden. Zur Debatte steht unter anderem das sogenannte Dodd-Frank-Gesetz, welches Trump als Desaster bezeichnet hatte. Kern der Reform war ein weitgehendes Verbot für Banken, auf eigene Rechnung riskante Wertpapiergeschäfte abzuschließen. Auch wurde den Finanzinstituten eine höhere Eigenkapitalquote vorgeschrieben, um in Krisen eine Überschuldung zu verhindern.



Trump will heute auch noch mit seinem Beratergremium aus Unternehmern über die Bankenbranche sprechen. Die Kreditinstitute dringen auf den Abbau von Bürokratie, damit Banken flexibler auf Marktveränderungen reagieren können.